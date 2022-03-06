В ЕС и в Афинах слишком много себе позволяют врать – МИД России ответил на русофобские заявления

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство Греции во лицемерии и лжи в развернутой беспрецедентной кампании по дискредитации России. «Высшие официальные лица в Афинах позволяют себе грубые обвинения в адрес нашей страны и ее руководства, буквально соревнуются в этом со своими единомышленниками. Лицемерно говорят о «неспровоцированной агрессии» в отношении Украины, первом со времен Второй мировой войны «массированном вторжении» и т.п» – говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание, что «стараниями, прежде всего, США и их сателлитов все последние десятилетия мир сотрясают войны и конфликты – натовские бомбардировки Югославии в 1999 г., операции в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане – за огромные жертвы и страдания народов этих стран так никто и не ответил».

По ее словам, «сегодня в тени новой волны антироссийского критиканства остаются преступления киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого госпереворота в 2014 года». «Умалчивается, что за свободное воссоединение с Россией Крым и Севастополь заплатили тотальной блокадой и западными санкциями. В осажденном Донбассе в результате карательных операций украинских неонацистов за последние восемь лет погибли более 14 тысяч мирных граждан, русским вообще предложено убираться с территории Украины. А что такое ежедневные обстрелы, в числе прочих могут рассказать проживающие на территории ЛНР и ДНР этнические греки», – констатировала официальный представитель МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что «Евросоюз предпочел молчаливо наблюдать за истреблением мирного населения Донбасса, стал соучастником многолетнего геноцида жителей украинского Юго-Востока».

«Теперь Европа, включая Грецию, окончательно записалась в адвокаты киевского режима, а раскручиваемая властями русофобская истерия достигла точки кипения. На этой почве принимаются глубоко ошибочные, преступные решения, в том числе об отправке на Украину оружия. В итоге оно будет направлено в том числе против мирных жителей, включая греков, которых украинские нацбатальоны используют в качестве живого щита и которые уже пали жертвой этой бесчеловечной тактики», – уточнила она.

Как считает официальный представитель МИД РФ, «в жертву коллективным западным планам – навредить России любой ценой – принесен здравый смысл». «Умышленно разрушаются двусторонние связи, и российско-греческие отношения, к сожалению, здесь не исключение. Афины активно поддерживают санкционный режим ЕС. Нам приписывают «энергетический шантаж», провозглашают в качестве цели скорейший отказ от российского природного газа, бесперебойные поставки которого на протяжении десятилетий являются фактором стабильности местного энергосектора. Для отечественных авиакомпаний в соответствии с коллективной брюссельской разнарядкой закрыто греческое небо. Дана команда приостановить сотрудничество с нами в сфере культуры, отказаться от «перекрестных» годов. Звучат призывы полностью свернуть любое взаимодействие», – отметила Захарова.

«В сущности, ради невнятных и сомнительных целей руководство Греции готово обнулить то самое совместное историческое достояние, которое буквально вчера называло своим естественным преимуществом в сотрудничестве с Россией. Время все расставит по местам, покажет, кто был прав, а кто в критический момент проявил недальновидность, сделал неверный выбор. Верим, что вековые узы, связывающие народы России и Греции, выдержат и эти испытания», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Светлана Антонова

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