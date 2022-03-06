Полиция задержала более трех тысяч участников несанкционированных акций

Сегодня подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами задержано в общей сложности более трех тысяч участников несанкционированных уличных «антивоенных» акций. Как сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, запрещенные публичные мероприятия прошли в ряде регионов, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге.

«В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061», – уточнила Волк.

«Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос об их привлечении к ответственности», – пояснили официальный представитель МВД РФ.

Москва, Светлана Антонова

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