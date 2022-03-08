Команда соцсети ЯRus не исключила усиление хакерских атак на приложение

Молодая социальная сеть ЯRus набирает популярность – только за последние сутки количество скачиваний увеличилось в 100 раз. Сейчас команда работает над тем, чтобы устранить все неполадки и также не исключает усиление хакерских атак, которые наблюдаются в последнее время.

Кроме того, на работу российских сервисов влияет отключение сетевого оборудования американских операторов связи. Наиболее крупные из них Cogent и Cisco.

Источник: социальная сеть ЯRus

Напомним, Роскомнадзор закрыл Facebook на территории России. Также произошло ограничение вещания TikTok. В связи с этим число скачиваний российского аналога ЯRus за последние сутки выросло в 100 раз.

За последнее время количество пользователей достигло 2 млн и продолжает расти. Как говорят разработчики, кроме остановки работы компаний сетевого оборудования, сложности приложению создают и атаки хакеров. Однако все проблемы будут устранены в ближайшее время.

Москва, Екатерина Попова

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