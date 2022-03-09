Главная проблема – высокая ставка ЦБ: рынок жилья в России возвращается в 2014 год

Рынок жилой недвижимости в России после повышения ключевой ставки Центробанка РФ может откатиться к уровню 2014 года, но реальные последствия пока непредсказуемы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что сейчас ситуация крайне неопределенная, но есть несколько определяющих факторов. «Нужно понимать следующие ключевые тренды. Первое – это среднесрочный тренд на существенное сокращение части активного населения по доходам. Второе – рост процентной ставки по ипотеке, сокращение почти до нуля выдачи ипотечных кредитов. Третье – сокращение спроса», – пояснил он.

Вместе с тем Апрелев отметил, что в 2014 году западные санкции были введены разово, что позволило оценить последующие риски, а в настоящее время ситуация другая. «В нашей ситуации мы не понимаем до конца, исчерпан ли объем экономических воздействий на ситуацию… Как минимум, должна прекратиться спецоперация, и тогда можно будет оценить масштаб санкций и их воздействия на экономику России. На сегодня пока оценить это невозможно. Тогда (в 2014 году) 15 месяцев рублевые цены росли. Будут ли в этой ситуации рублевые цены расти – неочевидно», – уточнил эксперт.

По его оценке, дальнейшее развитие событий на рынке жилой недвижимости очень сильно зависит от уровня инфляции и обесценивания рубля. «Если курс стабилизируется, то цены будут меняться в сторону понижения. Если темпы инфляции будут очень высокими – каждые две недели будем видеть падение в пределах 10-30%. В этой ситуации для рубля недвижимость будет, скорее всего, будет тихой гаванью. Но в рублях цены сильно снижаться не будут. Сохранятся операции обменного свойства, когда люди продают что-то маленькое и покупают чуть-чуть больше, продают что-то больше – покупают что-то маленькое», – прогнозирует он.

В то же время Апрелев считает, что «самая главная история» – насколько долго затянется повышение ключевой ставки Банка России. «Рынок недвижимости имеет возможность откатиться к уровню 14-го года по рублевым ценам, если будет продолжительный период роста ставок по ипотеке. Если все-таки ставки по ипотеке будут существенно понижены, и ключевая ставка будет понижена… Я думаю, что это, скорее всего, может произойти. Потому что уже целый ряд заградительных мер ЦБ предпринял в отношении защиты курса валюты – в основном, для этого делается, и того, чтобы прекратила расти инфляция. Вполне возможно, что будут предприняты меры по снижению ключевой ставки, и это может привести к тому, что на всех рынках восстановится спрос», – уточнил он.

«Насколько глубоко цены будут корректироваться – все зависит от того, как долго мы будем находиться в ситуации падения доходов населения и сохранения высокой ипотечной ставки…» – заключил Апрелев.

Москва, Мария Соколова

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