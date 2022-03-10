Кибератаки – не помеха. Отечественная соцсеть ЯRUS успешно противостоит западным хакерам

Социальную сеть ЯRUS, которая стала аналогом сразу трех зарубежных ресурсов – Facebook,Tik-Tok и Youtube, разработали российские специалисты. В приложении можно бесплатно слушать музыку, смотреть видео без рекламы и читать новости из 10 000 источников. Платформу уже оценили более 2 млн россиян. И в связи с западными санкциями и блокировками своих серверов в РФ, количество пользователей еще увеличиться.

При этом ЯRUS стойко выдержал западные атаки. Даже во время попыток взлома приложение работало без перебоев. В пресс-службе компании сообщили, что специалисты каждый день работают над усовершенствованием работы приложения.

К приложению понемногу присоединяются российские блогеры, для которых ЯRUS станет новой площадкой для создания контента.

Москва, Екатерина Попова

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