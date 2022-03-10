«Это выстрел в голову»: Европа совершает экономическое и политическое харакири

Политические и экономические решения Евросоюза против России можно расценивать, как самое настоящее самоубийство в интересах США. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня в ходе пресс-подхода в нижней палате парламента.

«Несколько слов хочется сказать по поводу ухода с рынка западных компаний с российского рынка. Ясно одно: сегодня европейцам предлагают умереть за американские интересы. То, что делает Евросоюз – это даже не выстрел себе в ногу. Это выстрел в голову. В последние дни европейские политики много говорят о прекращении поставок энергоресурсов из нашей страны, и это можно расценивать, как самое настоящее самоубийство», – констатировал политик.

При этом Миронов обратил внимание на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. «Он сказал, что Венгрия не откажется от поставок энергоресурсов из России, потому что руководители этой страны не враги своему народу. И это абсолютно верно», – подчеркнул лидер «эсеров».

«Сегодня Америка вынуждает Европу отказаться от российской нефти и газа. Те, послушно идут у них на поводу, и могут столкнуться с серьёзными проблемами. Американцы на этом ещё и наживутся, как это уже делали последнее столетие. Ну а рядовые европейцы будут всё это расхлёбывать», – заявил Миронов.

При этом политик обратил внимание, что многие предприниматели уже изучают рынок и планируют занять пустеющие площадки, которые образовались после ухода западных компаний. «Ну а тот, кто сворачивает бизнес в России, должен понимать, что когда он захочет вернуться, то обнаружит, что место уже занято», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»