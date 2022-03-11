Соцсеть ЯRUS вновь подверглась массовым кибератакам

Отечественная социальная сеть ЯRUS, пережившая на фоне закрытия в России Facebook и Twitter семь тысяч кибератак, вновь подверглась попыткам взлома.

Соцсеть ЯRUS стала российским ответом всем иностранным соцсетям. Площадка предлагает не только новости с 10 тысячами информационных источников, но и бесплатную музыку, видео без рекламы и возможность создавать собственный контент.

Некоторые популярные блогеры уже зарегистрировались в ЯRUS. За полгода площадка привлекла полмиллиона пользователей, а на сегодняшний день ей пользуются уже более 2 млн человек.

Вероятно, это не понравилось мировому сообществу, потому что число хакерских атак на ЯRUS увеличилось. Российскую площадку атаковали из США, Европы, Украины, Японии и Кореи. Специалистам успешно удалось отразить огромное количество попыток взлома и, тем не менее, сегодня площадку вновь атаковали хакеры, сообщили в ЯRUS. У некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с работой приложения, которые будут устранены в ближайшее время.

Известно, что разработчики увеличили инфраструктуру социальной сети в 10 раз, а также усилили систему фильтрации трафика и защиту от кибератак. Многие эксперты считают, что подобные попытки взломов стоили западным конкурентам миллионы. Несмотря на это, ЯRUS выстоял и продолжает набирать популярность в информационном пространстве России.

Москва, Екатерина Попова

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