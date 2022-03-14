«Проблемы только усугубляются»: малый и средний бизнес в России заявил о производственном кризисе

В России накопленные за последние годы проблемы малого и среднего бизнеса (МСБ) не решаются, а только усугубляются. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила общественный омбудсмен по защите прав МСБ Анастасия Татулова сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, не хватает системных мер, предложения по которым были подготовлены более года назад.

«То, что происходит в МСБ – это не про то, что у нас было все хорошо, а потом пришел кризис политический, и у нас стало все плохо. У нас есть накопленные проблемы. Их довольно много. Мы о них много лет уже говорим. Последние пять лет эти проблемы усугубляются», – констатировала Татулова.

Общественный омбудсмен обратила внимание, что основная часть МСБ в России работает в области оптово-розничной торговли, и лишь 7% – обрабатывающие производства. «Это противоречит структуре МСБ во всем мире. Я про Китай вообще не говорю. Там 40% – это производство, и все остальное делится на отрасли услуг и всех остальных. У нас очень тяжелая ситуация сложилась в целом в производстве… Даже по мерам, которые принимают сейчас, – 5-7% IT на страховые взносы и дать им различные преференции и отсрочки – я полностью поддерживаю. Конечно, это важно и нужно. Но в первую очередь сейчас надо думать о том, что в стране очень плохо с производством. В МСБ его практически нет», – подчеркнула она.

Как отметила Татулова, более года назад был подготовлен пакет мер – чтобы «производство встало на ноги». «Мы подготовили большой доклад по МСБ с предложениями и передали его президенту. Из этого доклада, к сожалению, на сегодняшний момент сделано 6%. Прошло больше года. Там написаны все меры, которые нужно предпринять. По большому счету, ничего не изменилось, только добавилось. Сейчас ситуация тяжелая, поэтому еще нужны экстренные меры к этому. Но меры по развитию производства, которые предлагали, – они нужны и актуальны сейчас, как никогда. Нам необходимо снизить страховые взносы по производству кардинально, особенно по человекоемким производствам – это и пищевая, и легкая промышленность. Это там, где у нас очень плохо… Нам нужно сейчас обязательно сделать так, чтобы появились помещения, которые люди могут взять и заниматься производством по всей стране. Нам это надо сделать – это системные изменения», – пояснила она.

«IT-(отрасль) – очень важно, но, как выяснилось, у нас проблемы со всем, включая чековую ленту, в стране. И нам нужно понимать, что импортозамещение, в том числе, нужно, чтобы хорошо кормить этих самых айтишников, которым мы 7% раздали. То есть, очень важно просто взять то, что предлагал бизнес последние несколько лет, и реализовать это. Не надо собирать новые меры, надо просто взять и реализовать то, что давно предложено», – заключила Татулова.

Москва, Мария Соколова

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