Кремль: Минобороны РФ может взять под контроль украинские города

Спецоперация Минобороны РФ на Украине была спланирована с учетом большой вероятности боевых действий в городских условиях, что не исключает взятие под полный контроль украинских населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что заявления высших должностных лиц ЕС и США, которые призывают к «штурму» городов, являются провокациями. По его словам, при разработке плана спецоперации и его реализации учитывался приказ президента России Владимира Путина «воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику в [жилых] кварталах».

«Боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц, и операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые и так находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», – сказал Песков, слова которого цитирует РБК.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, а «все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме».

О начале спецоперации России на Украине президент РФ объявил в ночь на 24 февраля. По словам Путина, ее целью является защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава российского государства уточнил, что спецоперация призвана добиться «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Москва, Светлана Антонова

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