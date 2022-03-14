Погода в Москве: солнце возвращается – и без осадков

В ближайшие дни в московском регионе прогнозируется переменная облачность, которая позволит жителям столицы иногда наслаждаться весенним солнцем. Согласно прогнозу Гидрометцентра, осадки в течение рабочей недели маловероятны.

Синоптики отмечают, что температура воздуха в темное время суток будет уходить в минус, а в дневное время колебаться около нулевой отметки. Одна из самых холодных ночей ожидается в четверг, когда столбик термометра может опуститься до -13°.

В пятницу, 18 марта, прогнозируется, как и в предыдущие дни, переменная облачность. Ночью -11...-6°, днем 0...5°. В субботу, 19 марта, так же переменная облачность. Ночью -8...-3°, днем 1...6°.

Москва, Светлана Антонова

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