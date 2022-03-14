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Понедельник, 14 марта 2022, 18:32 мск

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Юристы Пригожина указали на предвзятость британской судебной системы в отношении россиян

Эксперты выразили мнение, что экстремальная русофобия на данный момент свободно гуляет по территории Великобритании. Именно это постепенно приводит к смерти основополагающих принципов права в стране.

Заявление с таким посылом было размещено в сообщении от юридической службы ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Специалисты обратили внимание на том, что еще в 2021 году бизнесмен Евгений Пригожин подал иск в отношении создателя ресурса Bellingcat, признанного в России иноагентом, Элиота Хиггинса в Высокий суд Англии.

Напомним, ранее основатель сервиса опубликовал ложную информацию, которая опорочила честь и достоинство истца. В ответ на поступок предпринимателя Пригожина адвокаты Хиггинса отправили письмо с угрожающим вопросом.

«Просим также подтвердить, в свете недавних событий в мире и сообщений об отказе нескольких юридических фирм Великобритании от представительства лиц, связанных с правительством России, что ваша компания готова продолжать действовать от имени Евгения Пригожина по данному делу», – провокационно высказались британские адвокаты.

Исходя из данных пресс-службы «Конкорда», на сегодняшний день в Великобритании происходит разрушение правовой системы при помощи атаки на английских юристов, которые проводят совместную работу с российскими клиентами. Так, согласно предложению члена парламента от партии лейбористов Бена Брэдшоу, в скором времени возможно составление списка английских юрфирм, помогающих россиянам с заявлениями об обжаловании ограничительных мер.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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