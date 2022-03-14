Россия снова на развилке: бизнес-омбудсмен оценил ситуацию в отечественной экономике

Нынешний кризис носит политический характер и пока не дает возможности выйти из него с обновленной экономикой, а введение ограничений, в том числе внутренних, создаст проблемы в долгосрочной перспективе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сегодня на пресс-конференции в Москве. Как считает бизнес-омбудсмен, Россия снова оказалась на развилке, а последующие решения определят будущее.

По его оценке, западные санкции затронули 84% малого и среднего бизнеса (МСБ), главной проблемой которого стал рост курса рубля и резкое повышение закупочных цен. Согласно результатам исследования, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена, среди основных проблем российские предприниматели называют рост закупочных цен (87% респондентов), падение выручки и спад спроса (более 62%), падение курса рубля (почти 61%), разрыв цепочек поставок (порядка 40%). При этом, у каждого десятого опрошенного деятельность целиком зависит от импорта.

«Ситуацию сильно утяжеляет, делает очень непростой то, что мы еще даже не успели опомниться от предыдущего кризиса. 56% (предпринимателей) указали, что к концу года обороты их компаний так и не восстановились по сравнению с 19-м годом. Они до конца так из прошлого кризиса не вышли и уже вступили в новый», – констатировал Титов.

«Кризис более объемлющий. Если предыдущий кризис, прежде всего, влиял на МСБ (малый и средний бизнес) – то есть, те, кто более общается с конечными потребителями – сегодня можно сказать, что он (кризис) охватывает очень многих – и крупные, и средние, и малые предприятия. Все это приводит к пониманию, что нужна поддержка. Та поддержка, которая была в пандемию, по нашим данным – 31% не смогли вообще получить поддержку, хотя и пытались. Остальные вовсе не пытались. То есть, треть предпринимателей получили поддержку на предыдущем кризисе. Если останемся на этих цифрах, то вряд ли мы сможем достаточно ровно сегодня выйти из нового кризиса. Нам нужна сегодня большая поддержка государства, более оперативное принятие мер – чтобы наша экономика совсем не упала, необходима поддержка бизнеса», – подчеркнул Титов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что принятые правительством РФ срочные оперативные меры решали «важные, но не основные, несистемные проблемы, которые связаны с новым кризисом».

По его оценке, есть несколько мер, которые могут способствовать развитию. В частности, вместо страховых взносов перейти на единый социальный налог, в условиях большой закредитованности – «ввести мораторий на основное тело долга и продолжать обслуживать проценты», а также заморозить тарифы естественных монополий.

«Самое главное сегодня говорить о том, что перед нашей страной опять стоит развилка – рыночной экономики и спасать страну за счет свободы предпринимательства, развития предпринимательской инициативы, конкуренции, или пойти по пути ввода ограничений. Ограничения цен могут на краткосрочный период стабилизировать ситуацию, снизить инфляцию, но в долгосрочном плане вы заново получите Советский союз или, допустим, Венесуэлу, в которой тоже отбирают собственность у инвесторов и ограничивает цены на рынке, и один из самых низких уровней в мире жизни людей. Или Корейскую народно-демократическую республику. А другой опыт говорит о следующем: когда мы вводили предпринимательские свободы, развивали предпринимательство, у нас как раз очень быстро начинала расти экономика», – пояснил он, и привел в пример столыпинские реформы до революции, НЭП – после нее, и, как отметил Титов, «даже в сталинские времена существовали артели», а в конце 80-х – начале 90-х «именно «челноки» обеспечили товаром внутренний рынок».

«Не дай Бог нам с вами услышать в новостях, что вводятся ограничения цен на внутреннем рынке. Это будет свидетельством того, что у нас очень тяжелые перспективы. Поэтому только свобода предпринимателям, только развитие предпринимательской инициативы, проектов МСБ, российского производственного бизнеса – только это может сегодня способствовать нашему более стабильному, спокойному выходу из кризиса и дальнейшего развития российской экономики», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов особо отметил, что нынешний кризис привнесен в Россию извне, поэтому разговор о его обновляющей составляющей является заблуждением. «Любой кризис дает перспективы роста, если это системный кризис, который вызван перепроизводством на рынке, как это обычно было раньше. Этот кризис абсолютно привнесен в экономику сверху. Он не создан теми экономическими предпосылками, которые были в результате развития, а именно на парашюте спущен так же, как коронавирус был спущен сверху природой. Этот кризис носит политический характер. Он, к сожалению, вряд ли создает большие перспективы. Конечно, отдельные отрасли будут чувствовать себя лучше, другие – хуже. Но вот так, чтобы мы из этого кризиса вышли обновленными, полными энергии, и с новыми темпами развития – боюсь, что это не будет так», – заключил бизнес-омбудсмен.

Москва, Мария Соколова

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