Страшнее атомной бомбы: пандемия коронавируса стала репетицией по противодействию «биологическому террору»

Пандемия коронавируса стала учениями по противодействию оружию массового уничтожения (ОМУ), что особо важно для России в окружении в сопредельных с ней государствах американских военных биолабораторий. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, развитие событий показывает, что Россия не готова противостоять биологическому террору, который в отдельных случаях может оказаться страшнее атомной бомбардировки.

Как считает Онищенко, Россия не справилась с задачей в борьбе с коронавирусом. «Мы с вами два года проводили учения – как бороться с ОМУ – оружием массового поражения. 459 млн человек переболело, 6 млн 45 тысяч 258 человек умерло только от коронавируса. Вакцинация – первое, что нужно делать. Как мы относились к вакцинации? Вот Китай продемонстрировал – у них на сегодняшний день всего больных 120 или 140 тысяч. У нас только – более 17 млн больных наших, российских. Нас – 146 млн, их – 1,4 млрд», – пояснил академик.

«Мы и уговаривали (вакцинироваться), и пугали, и что там только не делали – и мы еле-еле добрались до какого-то там порога, который имитирует у нас популяционный иммунитет с теми, кто и переболел», – добавил он.

«Сегодня мы должны вынести из этой вот ситуации, что мы продемонстрировали низкий уровень популяционной культуры здоровье-сбережения против, если хотите, оружия массового уничтожения, которым является биологическое оружие. Это я говорю однозначно», – констатировал Онищенко.

«Биологической войны не будет. Будет биологический террор, который даст больший эффект, чем даже атомная бомбардировка в отдельных случаях», – считает академик.

Москва, Мария Соколова

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