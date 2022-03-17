Историю Ольги Миримской обсудили в контексте финансовой безопасности страны

Сенаторы и депутаты Госдумы не исключают, что дело находящейся в СИЗО предпринимательницы Ольги Миримской может быть связано с новой санкционной угрозой российским банкам.

Состоявшаяся 15 марта очередная экспертная сессия Совета Федерации была посвящена обеспечению финансовой безопасности страны. На заседании обсуждались ответные меры на беспрецедентное санкционное давление и скрытые угрозы отечественной банковской системе. Так, депутат Госдумы Михаил Делягин подчеркнул, что фактически Россия имеет дело с системной войной, которую объявил нашей стране Запад. По его мнению, государство многое делает полезного, но в обществе присутствует «фатальная недооценка влияния Запада».

Похожие оценки складывающейся после начала специальной военной операции на Украине ситуации прозвучали и от члена Совета Федерации Елены Афанасьевой: «Мы столкнулись с такими беспрецедентными скоординированными шагами по подавлению со стороны Запада и США на Россию, особенно в сфере экономики и денежных отношений, что иногда диву даешься тому, что происходит».

Елена Афанасьева. Автор фото Александр Толстов

Особую обеспокоенность участники экспертной сессии высказали в отношении потенциальных угроз для банковской системы России. Очень эмоционально прозвучало выступление известного адвоката и правозащитника Шоты Горгадзе, который не исключил, что в сценарии по продолжению санкционного давления могут быть задействованы разработчики программного обеспечения для российских банков. В качестве примера он привел группу компаний «Центр финансовых технологий». Бенефициарами которых, по его словам, являются граждане США отец и сын Андрей и Николай Смирновы. При этом Шота Горгадзе заявил, что готов выйти с ними на прямой диалог, чтобы те могли опровергнуть эти подозрения. «Но мне кажется, что этого не будет», – подчеркнул адвокат.

Шота Горгадзе. Автор фото Александр Толстов

В средствах массовой информации подобные подозрения в адрес «Центра финансовых технологий» звучат в последнее время все чаще. И действительно, еще в начале года эксперты называли программные продукты «ЦФТ» реальной альтернативой системе SWIFT – на случай, если Запад отключит от нее российские банки.

Напомним, что упомянутый Николай Смирнов в декабре 2021 года стал героем многочисленных публикаций, посвященных обстоятельствам ареста предпринимательницы Ольги Миримской. Ее адвокаты не раз заявляли, что именно Смирнов мог быть инициатором уголовного преследования их подзащитной в качестве мести за то, что Миримской при помощи Следственного комитета, МИД и других официальных структур удалось вернуть из-за границы в Россию похищенную дочь. Один из эпизодов этого противостояния участники экспертной сессии Совета Федерации считают очень показательным. Речь идет об отключении банка БКФ, который возглавляет Миримская, от разработанной «ЦФТ» системы, которое произошло в ходе ее конфликта со Смирновым.

По словам участников экспертной сессии, сегодня ситуация выглядит еще более тревожно, потому что нельзя исключить того, что господин Смирнов в состоянии нанести серьезный ущерб всей банковской системе России. Адвокаты Ольги Миримской и сенаторы заявили о том, что готовы изложить имеющиеся у них факты председателю СК Александру Бастрыкину.

– Мы намерены просить руководителя Следственного комитета о личном приеме, чтобы предоставить ему все необходимые доказательства. Также мы передадим в Следственный комитет запись нашей сегодняшней экспертной сессии, – резюмировала сенатор Елена Афанасьева.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»