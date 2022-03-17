Днем до +10 градусов: синоптики озвучили прогноз погоды для московского региона

В ближайшие дни в московском регионе сохранится солнечная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночами ожидаются заморозки, а в светлое время суток – до 10 градусов тепла.

В пятницу 18 марта, ночью в Москве -10...-8°, по области -13...-8°. Днем – до 5°. В субботу, 19 марта, ночью в столице -6...-4°, в Подмосковье -9...-4°. Днем – до 7°.

В воскресенье, 20 марта, ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Ночью и утром местами гололедица. Днем прогнозируется до 10°.

В понедельник и вторник, 21 и 22 марта, ночью -3...2°, днем 7...12°.

Москва, Светлана Антонова

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