Москва начала подготовку к сезону фонтанов

Власти Москвы приступили к подготовке к сезону фонтанов. Как сообщил вице-мэр Петр Бирюков, в ближайшее время все сооружения будут промыты и покрашены. При необходимости отремонтируем облицовку чаш и парапетов, затем отрегулируем форсунки, проверим работу подсветки, – уточнил он.

«В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий», – цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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