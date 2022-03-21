Москву ждет дождливый период

В московском регионе во второй половине недели ожидается заметное изменение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в связи с приходом серии циклонов нужно готовиться к дождям.

Как отмечают синоптики, в ближайшие три дня сохранится солнечная погода – в светлое время суток температура воздуха будет подниматься до 12 градусов. Изменения начнутся в четверг, 24 марта: атмосферное давление будет падать, облака и осадки ограничат дневной прогрев воздуха. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, в Москве -3...-1°, по области -6...-1°. Днем местами прогнозируется небольшой дождь при температуре до 10-12°.

В пятницу, 25 марта, облачно с прояснениями, местами также возможны небольшие осадки. Ночью -3...2°, днем 4...9°.

В субботу, 26 марта, вновь вероятны небольшие осадки. Ночью -5...0°, днем 4...9°.

Москва, Светлана Антонова

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