«Поляки, как минимум, рассматривают такую возможность»: Игорь Стрелков оценил риск открытого военного конфликта НАТО и России

Запад наверняка окажет киевскому режиму всю возможную помощь, которую будет способен дать в нынешних условиях. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, по его оценке, НАТО, опасаясь ядерной войны, не вступит в открытое противостояние с Россией, но отдельные страны-участницы Альянса вполне могут рискнуть это сделать.

«НАТО против РФ официально воевать якобы не будет. Хотя массированные поставки Украине оружия, которое, между прочим, обслуживают иностранные специалисты, – это тоже косвенное участие в войне. Никто не гарантирует того, что отдельные страны-члены Альянса не окажутся по собственной воле втянутыми в эту войну своими вооруженными силами. Никто», – подчеркнул он.

В качестве примера Стрелков привел действия Польши. «Поляки, как минимум, рассматривают такую возможность, резко втрое увеличив численность своей армии, резко начав сосредотачивать крупную группировку на украинской границе. Это факт. Поэтому я полагаю, что чем дольше затянется специальная операция на Украине, тем больше шансов, что поляки в нее влезут. И чем менее она будет успешно идти для РФ, тем опять же эти шансы больше. По крайней мере, как минимум, настроения, видимо, есть, и военные планы на вторжение на территорию Украины, видимо, есть. Причем, это будет не вторжение с целью восстановления польской государственности на территориях, которые отошли от Польши в 1939 году. Это будет формально помощь режиму Зеленского. Поляки могут взять под свой контроль Западную Украину, высвободив фактически те украинские войска, которые там сосредоточены для участия в боевых действиях под Киевом, в Новороссии и в восточной части Малороссии. Такой вариант мной рассматривается как очень вероятный», – пояснил экс-министр обороны ДНР, отметив, что есть еще Румыния, которая «пока выжидает».

В то же время, как считает Стрелков, со стороны украинских войск возможны контратаки, в том числе на территории России. «Сейчас ВСУ обстреливает территорию РФ, приграничные территории в районе Харькова, где наши войска неглубоко продвинулись. Поэтому, если у них будет такая возможность, они, несомненно, будут всеми силами действовать против РФ любыми средствами. Поэтому не сомневаюсь, если у них появится возможность нанести серьезный ущерб РФ, атаковав ее на ее территории, они это обязательно сделают», – пояснил он, обратив внимание, что на стороне киевского режима воюет много наемников из стран НАТО, в первую очередь, из Великобритании и США.

«Для меня является аксиомой, что всю возможную помощь, которую будет способен дать Запад, не рискуя большой ядерной войной, он им предоставит, а остальное все не столь важно», – заключил Стрелков.

24 февраля началась спецоперация Минобороны РФ на Украине. Переговоры сторон начались с 28 февраля, и сегодня проходят ежедневно в формате видео-конференц-связи. В Европе начали звучать заявления о вводе миротворцев НАТО на Украину, которых Россия не отважится атаковать. В Кремле эту идею назвали опасной и предупредили о возможных трудно поправимых последствиях в случае боевого столкновения Вооруженных сил России с подразделениями Североатлантического альянса.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»