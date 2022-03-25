Мокрый снег, дождь и сильный ветер: на Москву надвигается ураган

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в субботу, 26 марта, с 11:00 мск и до конца дня ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автолюбителям и пешеходам соблюдать крайнюю осторожность.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание. В субботу, 26 марта, дневная температура воздуха еще будет держаться вблизи 10°, но к вечеру возможно ее понижение до -2°. В воскресенье, 27 марта, ночью облачно, снег, местами метель, температура в Москве -5...-3°, по области -8...-3°. Днем также вероятны осадки и порывистый ветер до 22 метров в секунду. В дневное время температура воздуха будет колебаться около 0°.

В начале следующей недели также прогнозируются осадки. Во вторник, 29 марта, днем подморозит до -7...-2°.

Москва, Светлана Антонова

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