«Пока только на словах»: использует ли Россия шанс для создания независимой финансово-экономической системы

Российские власти пока проводят косметические реформы, реагируя на западные санкции, но не используют шанс для создания независимой финансово-экономической системы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, требуется кардинальный пересмотр политики и отставка, как минимум, главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Пока я вижу попытки государства помочь крупным компаниям в том, чтобы они не прогорели. Вижу, что государство пытается урегулировать валютный рынок. Начались программы пока только на словах по импортозамещению, но стратегических перемен и реформ с точки зрения вообще принципов экономической политики, я не вижу. Потому что Набиуллина как была, так и остается, финансовый блок – остается, ставки растут, промышленность – курс на индустриализацию не начат, и соответственно, система какая была, такая и есть. Просто какие-то косметические реформы. Плюс – какие-то действия, чтобы совсем уж наш рынок финансовый не ушел в тартарары. Реакцию на происходящее вижу только», – констатировал эксперт.

Как считает Федоров, чтобы ситуация начала меняться, нужна мобилизационная экономика, а «те люди, которые довели экономику до такой ситуации, – были отстранены». «Сейчас необходимо сменить правительство, Набиуллину и Силуанова, как минимум. Вообще, нужно переводить экономику на мобилизационный сценарий. Если у нас идет внешнее серьезнейшее давление, если у нас происходит военная операция, если мы видим, что фактически социальная сфера под напряжением, необходим реальный мобилизационный сценарий и, соответственно, ресурсы, которые есть у нас в стране, перераспределять на главные направления. Нужно менять социально-экономических курс, активнее поддерживать социальную сферу, потому что сейчас большое количество людей просто нищают», – подчеркнул он.

«Те золотовалютные резервы, которые у нас почему-то остались там, необходимо компенсировать внутренним перераспределением от крупных корпораций в сторону человека и в сторону каких-то экономических прорывов в плане индустриализации промышленности, производства, отказа от ВТО, например, – как организации, которая тоже сдерживает развитие, начинать протекционизм и, соответственно, выбираться из этой ямы», – отметил Федоров, добавив, что пока по решениям властней не видно, что предоставленный России шанс на построение новой экономической политики будет использован.

В то же время, как полагает эксперт, «Единая Россия», которая имеет конституционное большинство в Госдуме, наверняка «поддержит абсолютно» переназначение Набиуллиной на пост главы Банка России. «Конечно «Справедливая Россия», КПРФ будут резко против выступать, наверно даже ЛДПР присоединится к тому, что Набиуллину не надо (переназначать). Но в целом они не решают», – пояснил он.

«Единая Россия» будет выполнять приказ, который ей дадут. И пока я не вижу, что Владимир Путин решил сменить социально-экономический блок. Он вообще консервативно настроен всегда на все. И в данном случае, грубо говоря, новой экономической политики я не вижу, что она будет», – заключил Федоров.

Ранее президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ. Предполагается, что этот вопрос нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 20 апреля.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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