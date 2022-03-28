В Москву вернулась зима: стоит ли ждать потепление

В ближайшие дни в московском регионе сохранится зимняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура будет отставать от нормы на 2-3°.

Во вторник, 29 марта, вновь вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью в Москве -1...1°, по области -4...1°. Днем в столице 1...3°, в Подмосковье – до 5° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В среду, 30 марта, ночью ожидается небольшой снег. В Москве подморозит до -6...-4°, по области -9...-4°. Днем местами также возможны небольшие осадки: в столице 2...4°, по области -1...4°.

В четверг, 31 марта, небольшие осадки продолжатся. В темное время суток в Москве прогнозируется -7...-5°, по области -10...-5°. Днем температура воздуха может подняться до 5°.

В пятницу и субботу, 1 и 2 апреля, вновь ожидаются осадки. Ночью -7...-2°, днем 0...5°.

Москва, Светлана Антонова

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