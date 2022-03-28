Россия высылает трех дипломатов посольства Словакии

Сегодня министерство иностранных дел России заявило об ответных мерах на недружественные действия Словакии. Три сотрудника посольства этой страны объявлены персонами нон грата, которым предписано покинуть пределы РФ в течение 72 часов.

Как говорится в сообщении МИД России, сегодня соответствующая нота вручена послу Словакии в РФ Любомиру Регаку, которому было объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте 2022 года трех сотрудников посольства РФв Словакии.

Вместе с тем, главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию. «Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии», – подчеркнули в МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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