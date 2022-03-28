Ответные санкции: Россия готовит запрет на въезд на свою территорию из недружественных государств

В настоящее время разрабатывается проект указа главы государства об ограничениях на въезд в Россию из недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая сегодня на заседании комиссии генерального совета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с «недружественными» действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», – сообщил Лавров (цитата по РБК).

В список недружественных стран, которые ввели антироссийские санкции, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Москва, Светлана Антонова

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