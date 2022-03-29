«Медленная деградация…» Политика в России остается главнее экономики

Россию ожидает медленная деградация без построения независимой финансово-экономической системы. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Как считает эксперт, шансы на изменения крайне малы – нынешнее устройство государства не предполагает экономических преобразований, поскольку во главе угла остается политика.

Калачев обратил внимание, что сейчас руководство России пытается продемонстрировать, что даже в условиях западных санкций в стране все в порядке, однако ситуация гораздо сложнее. «Все в мире взаимозависимо. Если мы посмотрим на капитализацию всех российских компаний вместе взятых, то она составляет примерно $450 млрд, что в 6 раз меньше, чем стоит Apple, в 4 раза меньше, чем Google, в 2 раза меньше, чем Tesla и так далее. Что касается курса доллара, вчера у всех был экстаз, потому что рубль укрепился до 89 рублей за доллар. Однако надо помнить, что валютного рынка в настоящий момент фактически нет, продажа валюты населению банкам фактически запрещена, с вклада можно снять $10 тысяч – и то, если вы их положили до 9 марта 2022 года. А если денежные средства были внесены на счет после 9 марта, то снять их со счета можно только в рублях. То есть, пока мы видим титанические усилия Центробанка, правительства России для того, чтобы показать, что все у нас в порядке», – констатировал политолог.

При этом Калачев отметил, что правительство принимает пока только ситуативные решения, а российская экономика по-прежнему остается сырьевой и зависимой от импорта. «Мы как были сырьевой экономикой 20 лет назад, так сырьевой экономикой и остаемся. Да, конечно, кризис – это не только проблемы, кризис – это возможности, это понятно. То есть, можно пытаться строить все на других принципах, по-новому. Но опять же, мне кажется, что здесь больше демагогии и популизма, чем реальных дел. Да, есть меры поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь правительство делает, если не все, то многое из того, что возможно. Но это не выглядит как системные решения – то есть, давайте на время отменим проверки, снизим и отменим налоги для тех или иных отраслей, например, для айтишников, давайте на время заморозим арендную плату или подбросим денег на то, чтобы можно было сохранить рабочие места или пообещаем льготные кредиты. Но это все ситуативные меры. Это все нужно, правильно, но это ситуативное реагирование», – пояснил он.

По его оценке, одним из наглядных примеров «развития» отечественной экономики можно назвать импортозамещение, которого фактически не оказалось. «Нужно искать новые драйверы роста, новые рынки сбыта, выстраивать новые отношения, это понятно. Но часто слова расходятся с делами – одна тема импортозамещения чего стоит. Сколько лет говорили про это импортозамещение – сейчас выяснилось, что на самом деле у нас все импортозамещение – это прекращение закупок на Западе в пользу закупок в Турции или в Китае», – подчеркнул Калачев.

Эксперт полагает, что в нынешних условиях обсуждение некой новой экономической политики и свободы пока бессмысленны. «Много говорят про запуск нового НЭПа, но НЭП, как известно, закончился раскулачиванием, коллективизацией, национализацией, колхозами… Полная экономическая свобода в наших условиях, мне кажется, нереальна, невозможна по целому ряду причин. У нас само политическое устройство государства предполагает неизменность существующего порядка вещей. У нас половина работающих, так или иначе, связана с государством. Это очень удобно с точки зрения управления, когда все бюджетники… Здесь проблема не только в экономических расчетах и запросах экономики, проблема еще в том, что управляемость ставится выше. У нас не экономика во главе угла, а политика. Именно поэтому я скептик, не верю в какие-то принципиальные изменения. Потому что принципиальные экономические изменения ведут потом к политическим, где хочется все законсервировать… То есть, экономический климат в стране во многом зависит от вещей, на которые ни один экономист повлиять не может», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, без изменений Россию ждет постепенная деградация, как в известном эксперименте с лягушкой: если ее кинуть в кипяток, она выпрыгнет, а если медленно доливать горячую воду – ничего не почувствует и так умрет. «Пока мы знаем только одно, что нас ждет рост безработицы, рост цен. И совершенно согласен с оценкой, которую дал владелец компании «Русал» Олег Дерипаска, что нас ждет три года жесткого кризиса. Ну а что касается финансово-экономической политики – да, люди, которые занимаются ей в России, – это люди компетентные и в пределах возможного делают все, что могут, все, что получается. Не знаю, может кто-то хочет заниматься экспансией социального оптимизма, но я так думаю, что скажи сто раз «халва» – во рту сладко не станет. Нас ждет постепенная деградация. Она будет продолжаться долго…» – заключил Калачев, добавив, что перемены все-таки необходимы.

Москва, Мария Соколова

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