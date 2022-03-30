«Пятая колонна» как работала, так и работает»: Россия накануне кадровой контрреформы?

В финансовом секторе России работает «пятая колонна», которая поддерживает американские правила игры и не заинтересована в создании собственной независимой финансовой системы. Об этом заявил в комментарии РИА «Новый День» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, требуется коренная контрреформа кадрового состава, в первую очередь, Банка России и министерства финансов РФ.

«Россия должна переходить к политике финансовой независимости и отказываться от неолиберальных принципов политики в сфере денег, кредитов, ключевой ставки, резервирования. Этот процесс, как мы видим, очень болезненный, потому что как раз в этой области наблюдается наименьшее желание у старых неолиберальных кадров что-либо делать, потому что они, несмотря на нарастающую угрозу в 21-м году, резервировали все равно на Западе – там оставляли средства. Эти резервы – $300 млрд – были заблокированы», – констатировал Колташов.

Эксперт выразил сомнение, что финансовый блок в руководстве РФ в нынешнем составе способен реализовать изменения в госполитике. «Возможно, нужно создавать евразийскую резервную валюту, очень хорошо бы с золотым обеспечением, то есть – с пределом эмиссии на основе золота, и с разными формами ее существования, в том числе и в форме криптовалюты, – такую валюту используют для торговли в обход любых санкций. Но для этого нужно иметь убежденность в том, что необходимо развивать российскую экономику. Я не уверен, что у наших финансистов эта убежденность есть», – пояснил он.

Как отметил Колташов, проблема не только в том, что старая гвардия финансистов сохраняет свои посты, но и в системе обучения новых кадров. «Есть старые неолиберальные кадры, которые не заслуживают ни малейшего доверия, которые могут испортить любое дело. И они все на своих местах. У нас нет даже у (высшего) руководства экономических советников, которые были бы представителями других подходов и мыслили бы совершенно не так, как учит Международный валютный фонд и как они привыкли в период Вашингтонского консенсуса – то есть, американских правил игры в 80-е, 90-е, нулевые годы. У нас есть, в общем-то «пятая колонна», и эта «пятая колонна» работает на своих местах, как она работала, – весь финансовый блок. Это [Антон] Силуанов – Минфин, это верхушка Банка России – вся. Это не вопрос технических чисто мероприятий, это вопрос изменения подходов», – уточнил он.

«У нас вся система экономического образования неолиберальная – там преподают эти американские экономические догматы, которые не работают в жизни так, как это описано в книжках. Тут должна произойти коренная контрреформа. Для того, чтобы проводить более эффективную финансовую политику, нужно изменить первоначально кадровый состав советников высших руководителей, кадровый состав в Минфине, проведя там по сути чистку и проверку тех, кто там может работать по новым правилам, вплоть до детектора лжи. А как еще, когда более $300 млрд резервов государства оказались в распоряжении недругов?», – отметил Колташов.

«Сейчас много комплиментарных статей про Набиуллину, какая она молодец на самом деле – что вы прицепились, не такие это и деньги большие, ерунда, еще соберем и так далее, а так-то все грамотно… Но в реальности-то это не так. В реальности мы имеем огромную проблему. У нас не неолиберальных экономистов немного, и они не образуют школ, потому что процессы бюрократизации системы науки и образования и господство там тотальное западных и неолиберальных по образу мысли рыночников, не допускают появления там патриотичных рыночников вообще», – добавил эксперт.

По его мнению, сейчас требуется последовательно добиваться укрепления рубля и повышения его статуса в международной финансовой системе. «В этом году будет серьезный рост цен на продовольствие, будет вероятно даже нехватка зерна, масла растительного, сахара на мировом рынке. Нужно это ожидать. И сои наверно тоже. И поэтому пойдет перевод торговли продовольственными товарами России в рубли. Это вполне возможно, и это будет укреплять рубль дальше. Изменение статуса рубля в мировой финансовой системе – вот это то, что должно происходить именно в рамках коренных изменений финансовой архитектуры и глобальной, и российской», – подчеркнул эксперт.

«Очевидно, что правительство – [премьер-министр Михаил] Мишустин, [вице-премьер Андрей] Белоусов, очевидно, что и президент [Владимир Путин] заинтересованы в том, чтобы изменения шли активней… Но должны произойти серьезные изменения еще внутри нашей управленческой системы, научной системы. А сейчас этого всего нет. Все как было, так и осталось… Я отнюдь не считаю, что обозначенные проблемы все погубят. Думаю, что они будут постепенно решаться, но желательно, чтобы они решались быстрее», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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