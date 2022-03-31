Кардинальная смена парадигмы в условиях санкций: станет ли Россия экономически независимой?

В России невозможно создать полностью независимую экономику – слишком велика зависимость от Запада, но крайне необходимо провести ревизию отраслей, которые реально перестроить в национальном русле. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, антисанкционные меры правительства РФ пока не носят кардинального характера, а выглядят как реакция на очередной экономический кризис.

«Мы пока не можем даже спрогнозировать, какой урон экономике нанесет практически полный разрыв связей, которые формировались последние 30 лет. Наша экономика, как бы кому ни хотелось, где-то на 80%, где-то на 90%, может быть, где-то меньше – на 40%, но завязана на Запад. И 30 лет мы вкладывали большие деньги, чтобы найти свое место в этом западном сегменте. И сегодня попытка сказать, что Запад нам не нужен, мы сейчас с легкостью переориентируемся на Китай, еще на что-то, – такое же шапкозакидательство, как, например, с импортозамещением. Сказать, что мы сейчас с легкостью найдем нужные товары на других рынках, восстановим торговые и финансовые цепочки… да, это можно сделать, и это шанс. Но шанс для кого? Это шанс для тех, кто раньше в этих цепочках не участвовал», – считает политолог.

Гращенков отметил, что для создания новых связей «нужны не только ресурсы, но и полная свобода действий», но при этом выразил сомнение, что это будет реализовано. «Для этого нужно внутри государства развинтить настолько закрученные гайки, чтобы это действительно была новая экономика и политика, чтобы эта свобода позволила людям действительно самостоятельно восстановить разрушенное Западом. Будет ли это у нас? Скорее всего, не будет. Как я вижу, государство пока реагирует на случившееся просто как на очередной кризис – где надо, может быть, немножко помочь банкам, крупному бизнесу, где-то чуть-чуть раздать денег, устроить налоговые каникулы. Но это не кардинальная смена парадигмы, это не как воспользоваться шансом, а как-то вот чуть-чуть кого-то поддержать», – констатировал он.

Эксперт скептически оценил шансы пересмотра экономической политики. «Мне кажется, что очевидно не воспользуются (шансом) в силу того, что, с одной стороны, не видят потенции переустроить то общество, которое у нас сформировалось. Есть желание только сохранить его. А сохранение – это всегда не шанс, это глухая оборона», – подчеркнул Гращенков.

В то же время политолог обратил внимание, что санкции – это война на уничтожение основы социального государства и страны в целом. «Противодействие санкциям должно привести к какому-то сплочению общества. Поэтому первое, что нужно, – это некую политическую свободу для того, чтобы разные социумы начали какую-то кооперацию. Условно говоря, «левые» не должны тянуть нас обратно в СССР и распределительную экономику, рыночники не должны говорить, что только такая-то модель, а, условно, милитаристы – что только война до победного, и так далее. Должен быть какой-то консенсус, сотрудничество ради выживания», – пояснил он.

Как считает эксперт, сейчас главное «сосредоточиться на снятии санкционного давления». «Эта процедура длительная, но не невозможная, мне кажется. Первое – нужно прекратить, чтобы новые санкции не появлялись. Второе – нужно начать отменять введенные. Это вопрос уже политического регулирования – что за что, где-то придется заплатить, где-то придется, наоборот, выстоять. Это позволит во многих отраслях перестроить экономику таким образом, чтобы она стала менее зависимой, более национальной. Здесь некий позитив есть, по крайней мере, в области продовольственной безопасности», – полагает он.

«Как только мы это стабилизируем, соответственно, надо будет понять, что делать. Например, у нас посевная. Есть у нас семена, например, сахарной свеклы, картофеля и так далее? Обычно мы закупали на Западе, в Голландии, еще где-то. Сможем ли мы вот эту историю преодолеть и уже со следующего года формировать свой семенной фонд, как это было в Советском союзе или мы до сих пор будем в обход санкций закупать эти же семена голландские, но через Таджикистан?..» – пояснил Гращенков.

При этом эксперт отметил, что все без исключения отрасли перестроить таким образом не получится. «Машиностроение, IT, банковский бизнес – чтобы развиваться, мы все равно должны быть частью глобальной экономики, и вот тут конечно надо думать о снятии санкций, а не о том, что с ними мы прекрасно будем жить. Нет, к сожалению. Прекрасно жить не будем – в лучшем случае, будем выживать, как экономики Ирана и Северной Кореи», – уточнил он.

Гращенков также обратил внимание, что санкции в отношении России сегодня невыгоды никому. «Включенность России в мир – состоявшийся момент, все-таки Россию, русских никто не считает каким-то чужеродным элементом. Поэтому, я думаю, возврат возможен, и даже может быть быстрый возврат, то есть не через десятилетия, как некоторые прогнозируют, а в течении, может быть, нескольких лет. Но при этом есть повод провести ревизию экономических отраслей, где действительно можно добиться какой-то национальной автономии», – отметил он.

«Мы что-то такое можем выжать из экономики, как Америка в 20-30-е годы и позже – программа «Новый курс», когда была некоторая изоляция, но изоляция именно в таком позитивном ключе. То есть, не изолированный кем-то, а такой изоляционизм, который активизирует внутренние силы, помогает сначала выживать, а потом это выживание трансформировать в развитие. Вот здесь есть зоны, где это надо сделать. Но есть зоны, где это невозможно», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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