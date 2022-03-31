Выходные в Москве: синоптики снова прогнозируют снежный коллапс

Предстоящие выходные дни в московском регионе будут снежными. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В пятницу, 1 апреля, ночью вероятен небольшой снег с понижением температуры воздуха в Москве до -3...-1°, по области – до -6...-1°. Днем осадки продолжатся. В столице прогнозируется 1...3°, в Подмосковье -1...4°.

В субботу, 2 апреля, ожидается снег и мокрый снег. Ночью в Москве -3...-1°, по области -5...0°. Днем – до 3-4°. В воскресенье, 3 апреля, вновь возможен снег и мокрый снег, местами сильный с порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться около 0°.

В понедельник и вторник, 4 и 5 апреля, также прогнозируются небольшие осадки. В темное время суток подморозит до -10, днем – до 5°.

Москва, Светлана Антонова

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