В России будет введена уголовная ответственность за исполнение западных санкций

В понедельник, 4 апреля, в Госдуму планируется внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают естественность за исполнение на территории РФ ограничений, введенных недружественными государствами. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отметив, что рассчитывает на оперативное утверждение изменений.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», – отметил сенатор в комментарии в своем телеграм-канале.

Ранее такие поправки в Уголовный кодекс анонсировал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Политик обращал внимание, что на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. По его оценке, это «фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», а «факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки».

Москва, Светлана Антонова

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