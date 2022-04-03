российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В России будет введена уголовная ответственность за исполнение западных санкций

В понедельник, 4 апреля, в Госдуму планируется внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают естественность за исполнение на территории РФ ограничений, введенных недружественными государствами. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отметив, что рассчитывает на оперативное утверждение изменений.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», – отметил сенатор в комментарии в своем телеграм-канале.

Ранее такие поправки в Уголовный кодекс анонсировал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Политик обращал внимание, что на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. По его оценке, это «фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», а «факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Премьер-министр Польши признал, что западные санкции против России не работают / Американские СМИ: Экономика США погружается в кризис – спасение в отмене антироссийских санкций / Компания Lionsgate приостановила релизы своих фильмов в России / Бренд Chanel запретил продавать свои вещи россиянам / Российские богачи обеднели на 50 млрд долларов / Раскол в правительстве Черногории: кабинет министров не может принять решение о поддержке антироссийских санкций / На Среднем Урале в первой волне безработных оказались сотрудники торговли и обрабатывающих производств / Параллельный импорт повысил риски появления в России контрафакта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Санкции против России, Совет Федерации,