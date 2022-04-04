Верховный суд поддержал введение уголовного наказания за исполнение санкций в России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Верховный суд России поддержал поправки о введении уголовного наказания за исполнение санкционных ограничений на территории страны. Об этом сенатор сообщил в своем телеграм-канале. Других подробностей он не раскрыл.

Клишас также сообщил, что правительственная комиссия в понедельник, 4 апреля, планирует рассмотреть и тоже поддержать данный законопроект. Ожидается, что изменения в УК РФ будут внесены в Госдуму позднее сегодня.

Поправки инициировала «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак указывал, что на фоне санкционной истерии Запада фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с госучастием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. По оценке политика, это «фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», а «факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки».

Москва, Наталья Петрова

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