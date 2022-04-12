«Немыслимо и невозможно»: МИД России оценил «миролюбивость» Евросоюза

Нынешняя политика Евросоюза (ЕС) идет вразрез с интересами жителей стран Европы и ведет к поддержке нацизма с поощрением провокаций украинских националистов против мирного населения. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России по поводу высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам визита на Украину. По оценке МИД РФ, нынешняя Европа образца 2022 года отреклась от миротворческих идеалов.

«Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля, сделанное им в соцсетях по итогам визита на Украину, что «эта война будет выиграна на поле боя», отчетливо подтверждает, что Евросоюз образца 2022 г. окончательно отрекся от миротворческих идеалов своих отцов-основателей, которые стремились к тому, чтобы новая война в Европе была «немыслимой и невозможной». Теперь «миролюбивый» Евросоюз обещает довести объём военной помощи Киеву до 1,5 млрд евро», – констатировал МИД РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства также отмечается, что «на глазах всего мира ЕС перерождается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии». «На Западе делают вид, что не замечают, а значит – поощряют, целенаправленные ракетные удары и провокации украинских националистов против мирного населения, ответственность за гибель которого пытаются возложить на российские войска. Еврочиновники начисто проигнорировали тот факт, что удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля был нанесен «Точкой-У», не используемой российскими войсками, с территории, контролируемой вооруженными силами Украины (ВСУ), и сама ракета имеет серийный номер, близкий к номерам других ракет, использованных ВСУ», – подчеркнул МИД России.

«При этом Ж.Боррель и Председатель Еврокомиссии У.фон дер Ляйен поддержали циничную провокацию Киева с массовым убийством мирных жителей в Буче. Считаем это кощунственным по отношению, прежде всего, к памяти жертв постоянных украинских обстрелов городов и сел Донбасса. Никто из есовцев не удосужился посетить эти территории ни разу с 2014 г», – констатировали дипломаты РФ.

В российском МИД также подчеркнули, что истинные ценности «просвещенного Запада» характеризует широкое использование нацистского лозунга «Слава Украине» – кальки с приветствия в нацистской Германии. «Повсеместно ведется «зачистка» есовского медиапространства от альтернативных взглядов, осуществляется беспрецедентное давление в странах ЕС на русских и русскоязычных, с тем чтобы они отказались от своей исторической Родины», – говорится в заявлении.

«Из есовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели – продолжению прокси-войны до последнего украинца. Подобная «дипломатия» ЕС идет вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности, недопущению проявлений нацизма и дискриминации на нашем общем континенте», – констатировал МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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