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Среда, 13 апреля 2022, 17:32 мск

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Банк России оценил внешний долг РФ

Внешний долг России, по оценке Центробанка РФ, на 1 апреля $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. Об этом говорится в официальном сообщении финансового регулятора.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», – пояснили в ЦБ.

Как следует из данных Центробанка, наибольшая внешняя задолженность остается частного сектора, в том числе банков и компаний других секторов экономики, – $367,418 млрд. Долг органов госуправления и самого Банка России оценивается в $86,079 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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