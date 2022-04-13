Банк России оценил внешний долг РФ

Внешний долг России, по оценке Центробанка РФ, на 1 апреля $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. Об этом говорится в официальном сообщении финансового регулятора.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», – пояснили в ЦБ.

Как следует из данных Центробанка, наибольшая внешняя задолженность остается частного сектора, в том числе банков и компаний других секторов экономики, – $367,418 млрд. Долг органов госуправления и самого Банка России оценивается в $86,079 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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