«Если по-честному…» Российские банки рискуют потерять половину капитала – оценка ЦБ

Российские банки рискуют потерять половину своего капитала. Об этом заявил первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин, ссылаясь на итоги предварительного анализа ситуации в финансовом секторе.

«Потеря половины капитала банковского сектора представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», – цитирует «Интерфакс» выступление Тулина на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчёта Банка России.

По его данным, на начало 2022 года капитал банковского сектора в регуляторном измерении составлял около 12,5 трлн рублей, запас прочности по капиталу со всеми его разновидностями был около 7 трлн рублей. «Это означает, если бы банки все были однородны с точки зрения фактического показателя достаточности капитала, то банки могут потерять чуть больше половины своего капитала вследствие какого-то кризиса, удара и при этом даже соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала, то есть запас прочности казался даже каким-то избыточным», – пояснил Тулин.

«Мы первые делали по итогам первого удара прикидки, оценки возможных потерь банковского сектора по итогам нынешнего года, если по-честному их признавать. В рамках работы с банками мы этими цифрами поделились с ними, чтобы успокоить их и сказать им, что ничего страшного, давайте работайте, кредитуйте, функционируйте. По осени более точно посчитаем и разберемся», – отметил первый зампред ЦБ.

В середине марта ВТБ и Сбербанк направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо об оценке потенциальных убытков от участия в госпрограммах поддержки экономики. Совокупные потери двух крупнейших банков могут составить около 600 млрд рублей. В письме также упоминались оценка Банка России, который считает, что убыток банковской системы в 2022 году составит 3,5-5,8 трлн рублей без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере почти 2 трлн рублей.

Москва, Мария Соколова

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