«Можем ответить на новые шоки…» Комитет Госдумы поддержал переназначение Набиуллиной главой Банка России

Комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал утвердить действующего главу Банка России Эльвиру Набиуллину на этой должности на новый пятилетний срок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Центробанка со своей стороны отметила, что в нынешних условиях на ЦБ лежит большая ответственность по экономической и финансовой стабильности.

«Если макропоказатели будут выглядеть сравнимо с другими кризисами – по инфляции, по снижению ВВП, но экономический смысл совершенно будет другой. Это действительно серьезная сейчас адаптация экономики, серьезная нагрузка на компании, на финансовую систему, на бюджет. И в этих обстоятельствах на Банке России, конечно, лежит большая ответственность в связи с этим новым периодом», – отметила она.

Набиуллина отметила, что главным направлением деятельности ЦБ станет адаптация экономики к новым условиям. «Приоритет – дать экономике адаптироваться, но обеспечивая ценовую и финансовую стабильность. Чтобы и люди, и бизнес знали, что мы можем ответить на новые шоки и что в стране можно вести нормальную производственную деятельность, строить планы. И мы будем действовать настолько решительно, насколько в этом будет нуждаться экономика», – заверила глава ЦБ.

«Нам приходится переосмысливать все стандартные подходы. Но я уверена, что мы сделаем так, чтобы, обеспечивая финансовую и ценовую стабильность, дать возможность экономике адаптироваться и развиваться устойчивыми темпами», – заключила Набиуллина.

В итоге комитет рекомендовал переизбрать Набиуллину главой Банка России на очередной срок. Ее кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Соколова

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