Банк России готовит судебные иски о «разморозке» золотовалютных резервов

Банк России намерен оспаривать в судебных инстанциях «заморозку» золотовалютных резервов РФ. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были «заморожены», – сказала Набиуллина, слова которой цитирует «Интерфакс».

Напомним, после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России, которые предполагают, в том числе, «заморозку» валютных резервов. Речь идет почти о половине их объема – $300 млрд. «Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», – отмечала Набиуллина накануне.

В начале марта эта ситуация вызвала жесткую критику со стороны парламентской оппозиции в Госдуме, представители которой вновь подняли вопрос о необходимости отставки Набиуллиной. Тем не менее, президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента ее кандидатуру для назначения главой Банка России на новый срок.

Предполагается, что Госдума заслушает отчет ЦБ и примет решение о переназначении Набиуллиной на пленарном заседании 21 апреля.

Москва, Светлана Антонова

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