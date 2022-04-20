«Это недопустимо»: в Госдуме обратили внимание на проблемы клиентов «Тинькофф банка»

Списание банком «Тинькофф» средств со счетов своих клиентов является абсолютно недопустимым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политик сообщил, что обратит внимание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на эту ситуацию.

«Тинькофф-банк» обвинил своих вкладчиков и списал заработанные средства, связав это с тем, что у них как-то некорректно работала система, когда вкладчики приобретали валюту, продавали валюту и тем самым заработали… Это некорректные и абсолютно недопустимые позиции и меры. Это даже противозаконные меры», – подчеркнул Нилов.

Парламентарий сообщил, что завтра намерен обратить внимание главы ЦБ на эту проблему. «Если не работает система банка – это проблема банка. Если люди в соответствие с действующим законодательством приобретали и продавали валюту, заработав на курсе, они не нарушали закон. Это их честно заработанные деньги. Другое дело, что они в соответствие с действующим налоговым законодательством должны будут следовать тем нормам, которые есть, но лишать их этих средств – это абсолютно недопустимо», – заключил Нилов.

30 марта «Тинькофф банк» списал средства с карт своих клиентов, которые ранее через приложение кредитное организации заработали на разнице стоимости валют. Десять клиентов уже подали судебные иски с требованием разблокировать их счета. Сообщалось, что кредитная организация планирует подать встречные иски.

«Тинькофф банк» на 1 февраля занимал 14-е место в России по объему активов.

Москва, Мария Соколова

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