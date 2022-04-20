ЦБ продлил режим «обнуления» тарифов при переводах граждан в Системе быстрых платежей

Банк России продлил действие нулевых тарифов для банков при переводе денег между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) до 1 июля 2024 года. «Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», – заверил регулятор.

В сообщении Центробанка отмечается, что сейчас граждане могут бесплатно переводить по СБП до 100 тысяч рублей в месяц. При переводе на большую сумму комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода и составлять не более 1,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что ранее ЦБ предлагал повысить максимальный размер одного перевода через СБП с 600 тысяч до 1 млн рублей. Новый лимит может вступить в силу в мае.

Москва, Светлана Антонова

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