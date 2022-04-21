Глава ЦБ ушла от прямого ответа на вопрос об ответственности за «заморозку» резервов России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ушла от прямого ответа на вопрос о собственной вине за «заморозку» золотовалютных резервов (ЗВР) недружественными странами. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился руководителя ЦБ, отметив необходимость совместными усилия бороться за их возвращение под свой контроль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему ЗВР поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По итогам отчета главы ЦБ политик задал вопрос Набиуллиной, чувствует ли она личную ответственность за размещение резервов в недружественных странах и их последующий арест. «В результате санкций недружественных государств РФ потеряла половину своих золотовалютных резервов, что поставило нашу страну в крайне сложное положение. Чувствуете ли вы свою личную ответственность и ответственность своей команды за произошедшее? Почему неоднократные публичные предложения КПРФ, звучащие, в том числе в этом зале, о необходимости диверсификации наших резервов, о необходимости их вложения в собственную экономику, а не ценные бумаги недружественных государств остались неуслышанными со стороны Центробанка и экономического блока правительства РФ?» – обратился Куринный к главе ЦБ.

Со своей стороны Набиуллина ушла от прямого ответа, повторив тезисы из своего доклада. «Понимаю, в какой ситуации мы находимся. Санкции у нас начались в 14-м году. Мы проводили планомерную последовательную работу по диверсификации ЗВР. И, как я уже говорила, мы увеличили существенно долю тех активов, которые меньше подвержены риску санкций. Почему было две части у резервов? Потому что первая часть действительно нужна была для стабилизации валютного рынка в условиях кризиса, и здесь структура ЗВР отражает структуру взаимоотношений нашей экономики. Я уже говорила, международные расчеты, достаточно большая доля экспорта, импорта больше половины идет в долларах и евро. Долги компаний берут в долларах и евро. И мы для того, чтобы и компании, и вся экономика дедолларизировалась через банковскую систему, проводили вот эту политику дедолларизации, уменьшая долю долларовых, евровых кредитов, обязательств. И, конечно, сейчас в нашем распоряжении остаются и золото, и юани, которые мы можем использовать», – заявила Набиуллина.

«И хочу сказать, еще раз подчеркнуть, что в ответ на «заморозку» этих активов мы ввели зеркальную, ответную меру и ввели ограничения на движение валютных средств за рубеж. И в том числе инвесторы, которые вложились из недружественных стран в акции, в облигации – они сейчас не могут выйти из этих акций, облигаций и без специального разрешения правительственной комиссии. Это было также зеркальной мерой и осуществлена на сопоставимую сумму. И конечно мы будем проводить работу по оспариванию заморозки наших резервов, будем использовать все доступные юридические механизмы для этого», – пояснила глава ЦБ.

В то же время спикер Госдумы выступил в защиту Набиуллиной. «Коллеги, вопрос прозвучал, ответ дан. Для чистоты отношений мы не потеряли (ЗВР), их заморозили. Нам надо их возвращать. Задачу так нужно ставить. А когда придумаем – тут у нас что-то забрал… у нас много что забрали. Возвращает себе сейчас страна и эти активы, и территории. Также и здесь – и деньги вернем, и еще проценты выплатят. Надо в это верить. А сейчас – кто виноват... А кто виноват в тех проблемах, следствие которых мы до сих пор расхлебываем? Давайте тогда с этого начнем. Вот, поэтому… А сейчас все сюда свалили. Не надо. Мы ответственны тоже. Мы каждый месяц, каждый год принимали отчеты – с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся и активы вернем, и накажем тех, кто так поступал», – заявил Володин.

Сегодня Набиуллина выступила в Госдуме с отчетом о работе Банка России. Депутаты должны принять решение о ее переназначении на пост главы ЦБ на новый пятилетний срок.

Москва, Мария Соколова

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