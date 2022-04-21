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Четверг, 21 апреля 2022, 14:03 мск

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Госдума переназначила Набиуллину на пост главы Банка России: против выступили только «эсеры» и коммунисты

Фото: официальный сайт Госдумы

Нижняя палата российского парламента переназначила главой Банка России Эльвиру Набиуллину на очередной пятилетний срок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракции «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ голосовали против, заявив, что такой председатель ЦБ сможет изменить нынешнюю либеральную политику.

Перед утверждением в должности главы ЦБ депутаты обсудили отчет работы банка за прошлый год. Его одобрили 336 народных избранников, 77 – голосовали против. Рассматривая вопрос о переназначении Набиуллиной на пост главы ЦБ, депутат от КПРФ Владимир Кашин отметил, что нет сомнений в ее компетенции как экономиста, но при этом выразил большие сомнения, что пройденная Набиуллиной школа «либеральной экономики» позволит ей нужным в нынешних условиях образом изменить кредитно-денежную политику.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг также усомнился в возможности Набиуллиной эффективно возглавлять ЦБ в условиях, когда требуется изменение подхода к управлению финансами и регулированию кредитной политики.

В итоге 338 депутатов поддержали переизбрание Набиуллиной на должность главы ЦБ. 83 народных избранника проголосовали против.

Напомним, ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина ушла от прямого ответа на вопрос о собственной вине за «заморозку» золотовалютных резервов (ЗВР) недружественными странами. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился руководителя ЦБ, отметив необходимость совместными усилия бороться за их возвращение под свой контроль.

Переназначить Набиуллину на пост главы ЦБ предложил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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