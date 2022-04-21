Высокая инфляция и сильное падение экономики: опрос Банка России подтвердил худшие опасения

Инфляция в России по итогам 2022 года может подняться до 22%. Такой прогноз озвучили аналитики в ходе апрельского макроэкономического опроса Банка России. По оценке экспертов, в целом отечественная экономика по итогам текущего года может упасть на 9,2%.

«Инфляция: в апрельском опросе медианный прогноз на 2022 год повысился на 2 п.п. до 22,0%, на 2023 год – снизился на 0,4 п.п. до 7,6%, а на 2024 год-повысился незначительно на 0,2 п.п. до 5,0%», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

При этом аналитики ухудшили прогноз снижения ВВП на 2022 год с −8,0% до −9,2%. При этом, если в марте эксперты ожидали в 2023 году рост экономики, то по итогам апрельского опроса прогноз был понижен с 1,0% до 0,0%.

Вместе с тем медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 год снизился на 4,4 п.п. до 14,5% годовых, за 2023 год – на 3,7 п.п. до 10,4%, за 2024 год – на 0,3 п.п. до 7,5%. Оценка нейтральной ключевой ставки сохранилась на уровне 7,0% годовых.

Напомним, инфляция по итогам марта выросла 16,7%. В апреле ключевая ставка была понижена с 20% до 17%.

Москва, Светлана Антонова

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