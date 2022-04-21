«Это высасывание страны»: оппозиция в Госдуме опасается, что политика Банка России похоронит отечественную экономику

Банк России без изменения нынешней либеральной денежно-кредитной политики может похоронить не только отечественную экономику, но и всю страну. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин на пленарном заседании при утверждении кандидатур в Совет директоров Центробанка. По его оценке, даже в условиях санкционного давления действия ЦБ направлены на поощрение финансовых спекуляций и против интересов населения и реального вектора экономики.

Парламентарий обратил внимание, что на профессионализм сотрудников ЦБ «бросает зловещую тень наша социально-экономическая политика в целом, в которой они не могут не участвовать». «Возьмем слесаря-газовщика, например. Когда он делает вам газовую плиту, его профессионализм вызывает у вас восторг. Но когда этого же самого слесаря приглашают изготовить для вас газовую камеру, его профессионализм начинает вызывать у вас несколько иные чувства. Наша социально-экономическая политика сегодня либеральная. Это всемерное поощрение финансовых спекуляций против реального сектора, против объективных интересов страны и народа. Это высасывание страны, всей промышленности, всего сельского хозяйства, всех людей в пользу банковской системы. И банковская система здесь не виновата, потому что так, как здесь было сказано сейчас, выстроены балансы интересов», – констатировал Делягин.

«Люди работают, чтобы погасить кредит, а не чтобы жить. Даже военно-промышленный комплекс, как вице-премьер [Юрий] Борисов говорил не так давно, работает на кредиты, а не ради развития. Да, ВПК – есть кому за него заступиться. Но не у всех есть такие замечательные и восхитительные лоббисты. Здесь логика очень простая – чем меньше денег у реального сектора, тем больше останется для финансовых спекулянтов», – подчеркнул депутат.

При этом, как отметил Делягин, сейчас много говорится о том, что мир изменился – «против нас объявлена война», но политика ЦБ остается прежней. «Другой мир, другие задачи, а политика в своей основе та же самая с 92-го года. Музыка кончилась, а мы все еще продолжаем танцевать. Под 30% могут взять кредит спекулянты, могут взять даже некоторые предприятия реального сектора, заложив этот процент в тариф. И чего стоит таргетирование инфляции, если Банк России тут же разгоняет цену своим повышением процентных ставок? Мы это, кстати, проходили в 14-м году, дорогие друзья. Опять наступаем на те же самые грабли», – заявил он.

Как считает парламентарий, достижения ЦБ, о которых много говорится, конечно, есть, но только локальные и «в новом мире они совершенно недостаточны». «Если мы с вами будем смотреть назад и гордиться прошлыми успехами, а не смотреть вперед на те чудовищные вызовы, которые нам грозят… – если мы будем игнорировать вызовы будущего и продолжать политику 92-го года, боюсь, мы вместе с ней похороним не только российскую экономику, но и Россию, и себя», – сказал парламентарий.

«Вот сейчас мы слышали – 600 млрд рублей заморозили банки у застройщиков. Ответ какой – а это деньги населения, мы очень озабочены, мы очень будем стараться. Сейчас многие кредиты выдаются для того, чтобы забрать залоги и у людей, и у предприятий. Истории эти чудовищны и ужасны. И когда нам говорят – а все по закону, это регулирование такое. Все по закону, ребята, вас уничтожают по закону. Но мы же понимаем, что люди, которых уничтожают по закону, могут однажды этот закон снести вместе, кстати, с законодателями. Мы сегодня, с моей точки зрения, сделали к этому большой и важный шаг», – заключил Делягин.

Ранее сообщалось, что сегодня Госдума одобрила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России на следующие пять лет. Против этого выступили представители фракций «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ.

Сегодня же нижняя палата парламента приняла три постановления о назначении на должности членов Совета директоров ЦБ Юрия Исаева, Филиппа Габунию и Алексея Заботкина, которые являются заместителями председателя Банка России. Их кандидатуры были представлены главой Центробанка.

Москва, Мария Соколова

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