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Пятница, 22 апреля 2022, 13:18 мск

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Глава комитета Госдумы прогнозирует плавное снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк РФ может снизить ключевую ставку с 17% до 15% на ближайшем заседании совета директоров 29 апреля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, к концу текущего года ставка может опуститься до 10-12%.

«Я рассчитываю, что ставка будет снижена до 15%, и это будет сигнал для кредитных организаций, что также надо снижать ставки бизнесу, ставки по ипотечным кредитам», – сказал он.

Как полагает парламентарий, для снижения ключевой ставки есть все предпосылки после стабилизации, в том числе, на валютном рынке. «Курс рубля опустился до тех уровней, с которых стартовал с начала операции на Украине, но и в принципе все платежи, расчёты идут, экономика работает. Понятно, что есть трудности, прежде всего связанные с логистикой, с импортом определенных видов товаров, но ситуация находится под контролем, поэтому надо дать еще один сигнал для экономики, для населения, что все под контролем, поэтому ставка снижается», – пояснил он.

Аксаков также прогнозирует дальнейшее плавное снижение ключевой ставки, что будет обеспечивать условия для активизации экономики. Согласно его прогнозу, ставка ЦБ к концу года может составить 10-12%. При этом инфляция будет в пределах 12-15%, считает депутат.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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