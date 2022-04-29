«Колоссальная неопределенность»: Набиуллина сообщила о рисках для экономики России

Инфляционные процессы в России находятся в зоне колоссальной неопределенности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, ценовая стабильность остается безусловным приоритетом работы ЦБ.

«Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности. Одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Поэтому ЦБ особенно важно принимать взвешенные решения с учетом меняющегося баланса рисков», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что пока наиболее вероятным является сценарий, когда «проинфляционные факторы и риски превалируют». «Но маятник может качнуться и в другую сторону, когда спрос снижается быстрее предложения. Это может случиться в ситуации, когда потребители все еще остаются в режиме жесткой экономики, а предложение уже начинает восстанавливаться», – уточнила она.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что существуют и другие риски, которые способны повлиять на будущие решения Банка России. «Есть и другие развилки для наших будущих решений, например, связанные с динамикой обменного курса, и кредитным сжатием, а также возникновением новых внешних торговых и финансовых ограничений. Действительно, многое будет зависеть от развития событий, которые разворачиваются стремительно. Поэтому важность оперативных данных как на макроуровне, так и на отраслевом, и региональном, еще больше возрастает», – сказала глава ЦБ.

«На сегодняшний день мы видим пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года. Текущий прогнозный диапазон для средней ставки за этот год 12,5-14%, на следующий – 9-11% и на 24-й год – 6-8%. Возможности и сроки этого пространства будут зависеть от поступающей информации, от развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», – подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, решения по денежно-кредитной политике будут приниматься, учитывая необходимость адаптации экономики к кардинально меняющимся условиям. «При этом ценовая стабильность остается нашим безусловным приоритетом, поскольку без нее устойчивый рост экономики невозможен», – заключила глава Банка России.

Сегодня ЦБ понизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. По оценке регулятора, на 22 апреля годовая инфляция составила 17,6% после 16,7% в марте. Согласно прогнозам ЦБ, по итогам 2022 года рост цен составит 18,0-23,0%, в 2023-м снизится до 5,0-7,0%, после чего вернется к целевому уровню 4% в 2024 году.

Москва, Мария Соколова

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