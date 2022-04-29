Набиуллина сказала, когда спад российской экономики достигнет дна

Нижняя точка спада российской экономики придется на IV квартал нынешнего года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции. Согласно прогнозу регулятора, падение ВВП в этот период составит 12,5-16,5% по сравнению с годом ранее.

«Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году – снижение ВВП составит 8-10%, при этом нижняя точка спада придется на четвертый квартал», – сказала Набиуллина.

По ее словам, в начале следующего года экономический рост возобновится. «Из-за высокой базы сравнения первого квартала этого года изменение ВВП в целом по следующему году по сравнению с 2022 годом составит от нуля до минус 3%. При столь резких колебаниях для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвертого квартала следующего года с нижней точкой спада – четвертым кварталом этого года. Мы специально добавили эту строку в таблицу прогноза и ожидаем, что к концу следующего года ВВП увеличится на 4-5,5% по сравнению с концом этого года», – уточнила глава ЦБ.

Согласно новому среднесрочному прогнозу ЦБ, в целом 2022 году падение ВВП составит 8-10%, в IV квартале – 12,5-16,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Москва, Мария Соколова

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