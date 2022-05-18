Дело на 1,4 млрд рублей: бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко вынесен новый приговор

Суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции Дмитрию Захарченко и лицам, участвовавшим в дачи и получении взятки – Валерию Маркелову, Василию Критинину и Виктору Белевцову. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в даче и получении взятки, а также посредничестве при мздоимстве (п. «в» ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2007-2016 годах Захарченко систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности. В эту группу, кроме Валерия Маркелова, также входили предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, которые объявлены в международный розыск. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления фактов их преступной деятельности.

«Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они выступали посредниками во взяточничестве, а также совершали иные действия, направленные на оказание содействия Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем», – уточнили в СКР.

Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на территории Краснодарского края. Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц.

Всего по указанным эпизодам преступной деятельности Захарченко получил взятку в виде денег в размере более 1,4 млрд рублей.

Согласно решению суда, Захарченко по совокупности приговоров судом назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 500 миллионов рублей. Маркелов осужден к 8 годам лишения свободы, Критинин и Белевцов получили по 7 лет лишения свободы.

Напомним, полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Позднее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении этих денег в доход государства. Однако скандальное дело получило свое продолжение – часть злополучных денег пропала. Стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой средств. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию. Также ему назначен штраф в размере 117 млн 990 тысяч рублей. Позднее срок заключения был сокращен на полгода.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»