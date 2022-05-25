Появились предпосылки: Банк России дал понять, что готов к снижению ключевой ставки

Банк России зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян, что является предпосылкой для уменьшения ключевой ставки. Об этом говорится в обзоре регулятора, опубликованном на его официальном сайте.

Как отметил ЦБ, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед в мае составила 11,5% (– 1 п.п. к апрелю). Их снижение происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, хотя медианная оценка наблюдаемой инфляции в мае составила 25,1%, что стало максимальным значением с сентября 2015 года. «Долгосрочные (на три года вперед) инфляционные ожидания населения немного выросли, но оставались существенно ниже уровней второй половины 2021 года и начала 2022 года», – уточняется в сообщении.

В то же время ценовые ожидания предприятий снизились во всех сферах вернулись к уровням начала года. Как считает ЦБ, это стало результатом сокращения спроса и замедления роста издержек, связанного с укреплением рубля и снижением стоимости моторного топлива. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца по сравнению с апрелем уменьшился вдвое и составил 9,1% в годовом выражении.

Вместе с тем, как пояснил Банк России, в конце апреля – начале мая прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2022 год снизились. По данным майского опроса агентства «Интерфакс», консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года составил 19,3% (-3,4 п.п. к апрелю). По данным исследования, проведенного в конце апреля агентством Reuters, прогноз аналитиков на 2022 год составил 20,5% (-3,2 п.п. к марту).

«Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0-23,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», – говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сегодня Банк России анонсировал внеочередное заседание Совета директоров, который, как ожидается, завтра, 26 мая, примет решение об уровне ключевой ставки.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»