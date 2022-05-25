Банк России сдвинул на год планы по тестированию цифрового рубля

Банк Росси намерен начать тестировать цифровой рубль в реальных операциях и на клиентах банков в апреле 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече с банковском сообществом.
«Видя, какими темпами мы идем, большая часть пилотных банков с нами находятся в тестировании пока по тестовым операциям, мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы можем начать пилот на реальных клиентах и на реальных операциях», – сказала Скоробогатова, слова которой цитирует РБК.
Скоробогатова уточнила, что ранее пилотный проект по использованию цифрового рубля на реальных клиентах предполагалось запустить с 2024 года, но теперь срок решено перенести на год вперед.
Цифровой рубль – дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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