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Среда, 25 мая 2022, 18:04 мск

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Банк России сдвинул на год планы по тестированию цифрового рубля

Банк Росси намерен начать тестировать цифровой рубль в реальных операциях и на клиентах банков в апреле 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече с банковском сообществом.

«Видя, какими темпами мы идем, большая часть пилотных банков с нами находятся в тестировании пока по тестовым операциям, мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы можем начать пилот на реальных клиентах и на реальных операциях», – сказала Скоробогатова, слова которой цитирует РБК.

Скоробогатова уточнила, что ранее пилотный проект по использованию цифрового рубля на реальных клиентах предполагалось запустить с 2024 года, но теперь срок решено перенести на год вперед.

Цифровой рубль – дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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