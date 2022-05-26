Дело Раковой: СМИ сообщили об обысках у сотрудников РАНХиГС

Правоохранительные органы проводят обыски у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС в рамках уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является экс-замминистра просвещения Марина Ракова, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело было возбуждено 20 мая по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По его словам, обыски проходят у восьми бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Подмосковья. Среди них – бывший замминистра Минобрнауки Максим Дулинов, на момент совершения преступления – генеральный директор ФИРО; его заместитель Эвелина Алиева; руководитель Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольга Радионова.

Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

Раковой также вменяется фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 млн рублей. Сейчас он содержится в СИЗО.

Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.

Одним из фигурантов этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев.

Москва, Светлана Антонова

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