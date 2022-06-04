Спикер Госдумы: Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию России

Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет санкций и предыдущий набор рестрикций Евросоюза. По его словам, принимая новые ограничительные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.

«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – пояснил Володин в комментарии в своем телеграм-канале.

В то же время спикер Госдумы обратил внимание, что Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно. Это – не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти, – уточнил он.

«Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – отметил Володин.

«Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее», – подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщал «Новый День», накануне в официальном журнале Европейского союза был опубликован полный перечень шестого пакета санкций против России и Белоруссии в связи с последними событиями на Украине. Помимо предполагавшегося постепенного нефтяного эмбарго и отключения российских банков от системы SWIFT, в документе оговариваются персональные санкции, которые вступят в силу в субботу, 4 июня, а также ограничения против российских компаний. Всего ограничения затронут 65 физических лиц и 18 предприятий.

Москва, Светлана Антонова

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