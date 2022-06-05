«Из этого мы будем делать соответствующие выводы»: Путин ответил на планы США поставить Киеву дальнобойные ракеты

В ответ на поставки американских дальнобойных ракет войскам киевского режима Россия сделает соответствующие выводы и будет использовать собственные средства поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если [дальнобойные ракеты] будут поставляться – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», – подчеркнул глава российского государства.

Комментируя планы США направить в Киев новые вооружения, Путин также отметил, что «здесь нет ничего нового» – речь идет о восполнении боезапасов, которые были утрачены войсками киевского режима.

По словам президента, в украинской армии находятся на вооружении аналогичные системы залпового огня советского и российского производства – «Град», «Смерч», «Ураган», а дальность поражения же зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются. При этом Путин уточнил, что на момент начала спецоперации РФ украинская армия имела примерно 515 таких систем, из них 380 уничтожены, но часть восстановлена из запасов.

«Исходим из того, что эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь этой боевой техники. Ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути», – пояснил глава государства.

По его оценке, «вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт».

Ранее президент США Джо Байден анонсировал предоставление очередного пакета военной помощи Украине, который включает в себя, в частности, поставки РСЗО Himars.

Москва, Светлана Антонова

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