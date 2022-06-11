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Суббота, 11 июня 2022, 14:07 мск

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МИД России рассчитывает на возвращение в страну немецких компаний

Многие немецкие компании, которые заявили ранее об уходе из России, сигнализируют о готовности незамедлительно вернуться в случае нормализации ситуации. Об этом сообщил директор третьего европейского департамента МИЛ РФ Олег Тяпкин в интервью «Интерфаксу». По его словам, Москва не намерена закрывать для них двери.

«Многие компании, которые были вынуждены заявить о своем уходе из нашей страны под давлением или из-за введенных против нас Евросоюзом санкций, сигнализируют о своем намерении незамедлительно вернуться на российской рынок, как только ситуация стабилизируется и с них спадет политический пресс», – сказал он, подчеркнув, что «Россия немецкий бизнес не гонит и закрывать перед ним двери не намерена».

Тяпкин отметил, что «германский бизнес, который десятилетиями получал существенные выгоды от работы в России и сотрудничества с партнерами из нашей страны, несет большие потери в результате решений, принимаемых в последние месяцы официальным Берлином и государствами Запада в целом».

«Речь идет о десятках миллиардов евро», – уточнил дипломат. По его словам, «точное количество ушедших компаний, а речь идет о, как минимум, двузначных числах, станет известно в ближайшие месяцы».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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